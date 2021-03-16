Общество Политика

Украинцам не стоит беспокоиться из-за иска по Крыму, — Резников

Угрозы Российской Федерации подать иски против Украины вызывают у него лишь смех

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Вице-премьер-министр Украины, а также министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников совершенно равнодушно отнесся к угрозам РФ начать судебные разбирательства из-за перекрытия воды в Крым. Он подчеркнул, что пока Крым не вернется в состав Украиы — воды не будет. Об этом он заявил во вторник, 16 марта, отвечая на вопрос журналистов, пишет УРА-Информ.

Резников подчеркнул, что угрозы Российской Федерации подать иски против Украины вызывают у него лишь смех.

«Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной — Wellcome! Только я хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что в Крыму приняли решение привлечь юристов-международников для формирования первого иска против украинского государства из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

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