Общество

В Украине наблюдается резкий скачок заболевших COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области

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За прошедшие сутки на территории Украины было подтверждено 12 946 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что новым вирусом заразились 649 детей и 450 медицинских работников. Доставлены в медицинские учреждения 3 843 граждан Украины, погибло 230 человек, выздоровели от коронавирусной инфекции 4 630 человек.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 438 468 граждан страны, побороли недуг 1 214 876 человек. Скончались в результате болезни 27 915 человек. Также за последние сутки было проведено 7 282 107 ПЦР-тестов.

Самое большое количество подтвержденных случаев коронавирусной пневмонии зафиксировано в Житомирской области. Тут заболело 1310 человек. В Винницкой — 940. В Киеве заболело 896 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции индийским препаратом CoviSheld. Отметим, что этот препарат является аналогом вакцины AstraZeneca.

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