Украина и дальше будет использовать CoviSheld: несмотря на проблемы AstraZeneca

В Украине продолжается вакцинация аналогом AstraZeneca
В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции индийским препаратом CoviSheld. Отметим, что этот препарат является аналогом вакцины AstraZeneca.
Сразу несколько европейских стран заявили о том, что временно прекращают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нескольких случаев нескольких случаев образования тромбов у вакцинированных людей. В тоже время в Украине власти приняли решение не обращать внимание на остановку вакцинации в Европе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.
«Пиарщикам и журналистам дали указание заявлять о индийской прививке CoviSheld. Таким способом на Банковой хотят уйти от негативного фона основной вакцины, о которой много сейчас пишут плохого и она стала причиной многих смертей в мире», — пишет паблик.
Стоит отметить, что о смертельных случаях в официальных СМИ вообще не сообщалось, поэтому это не проверенная информация.
Данным по CoviSheld, которая поставляется в бедные страны, на данный момент нет.
Ранее мы сообщали, что Таиланд также решил пока не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации.