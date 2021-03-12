Общество

Украина и дальше будет использовать CoviSheld: несмотря на проблемы AstraZeneca

В Украине продолжается вакцинация аналогом AstraZeneca

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции индийским препаратом CoviSheld. Отметим, что этот препарат является аналогом вакцины AstraZeneca.

Сразу несколько европейских стран заявили о том, что временно прекращают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за нескольких случаев нескольких случаев образования тромбов у вакцинированных людей. В тоже время в Украине власти приняли решение не обращать внимание на остановку вакцинации в Европе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Пиарщикам и журналистам дали указание заявлять о индийской прививке CoviSheld. Таким способом на Банковой хотят уйти от негативного фона основной вакцины, о которой много сейчас пишут плохого и она стала причиной многих смертей в мире», — пишет паблик.

Стоит отметить, что о смертельных случаях в официальных СМИ вообще не сообщалось, поэтому это не проверенная информация.

Данным по CoviSheld, которая поставляется в бедные страны, на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что Таиланд также решил пока не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации.

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