Общество

CОVID-19: статистика в Украине на 8 марта

За прошедшие сутки на территории Украины было официально подтверждено 5572 новых случаев

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На территории Украины немного снизился суточный прирост больных пневмонией нового типа. Однако, Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, передает УРА-Информ.

За прошедшие сутки на территории Украины было официально подтверждено 5572 новых случаев коронавирусной болезни нового поколения. Стоит отметить, что это на 1595 случаев меньше, чем днем ранее. За последние сутки скончались от коронавирусной пневмонии 106 граждан страны.

Ранее сообщалось, что на территории Европы лидируют в антирейтинге по количеству новых случаев коронавирусной пневмонии Франция, Италия и Польша. Украина занимает шестое место в Европе по количеству новых случаев. При этом, в мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

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