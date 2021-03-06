Украина лидирует в мировом антирейтинге по количеству новых случаев COVID-19

Сейчас всего в мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки на земном шаре официально зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения COVID-19. В то время, на территории Украины было зарегистрировано 9 144 новых заболевших. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт Worldometers

Стоит отметить, что в странах Европы подтвердили 165 769 новых случаев коронавирусной пневмонии.

Известно, что на территории Европы лидируют в антирейтинге по количеству новых случаев коронавирусной пневмонии Франция, Италия и Польша. Украина занимает шестое место в Европе по количеству новых случаев. При этом, в мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

За все время пандемии в мире было зафиксировано 116 миллионов случаев заражения. При этом, 91 миллион уже вылечились. Погибло 2 579 607 человек. В данный момент болеют более 21 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что на территории Украины на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались уже более 127 тысяч граждан государства.