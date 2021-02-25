Россия взяла в плен украинское население – эксперт

Политолог о закрытых КПВВ на Донбассе

Время чтения: 40 Секунд

Россия продолжает действовать в своем ключе. Такое заявление сделал политолог Владимир Лупаций.

Он таким образом, прокомментировал в очередной раз срыв договоренностей по поводу открытия контрольных пунктов въезда-выезда со стороны боевиков. Эксперт отметил, что это не новые действия Российской Федерация, а просто продолжение предыдущих. Кремль, по мнению эксперта, не заинтересован в том, чтобы выполнять минские договоренности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Они воспользовались условиями борьбы с пандемией и окончательно отрезали, взяли в плен население временно оккупированных территорий. Цель — обрезать любые человеческие отношения и полностью переключить людей на российскую тему. Это фактически принуждение для ускорения паспортизации и реализации стратегии «выжатого лимона», — заявил эксперт.

Он добавил, что такими действиями российская сторона хочет выдавить к себе активное и квалифицированное население.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» ожидается очередное подорожание ЖКХ.