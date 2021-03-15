Общество

AstraZeneca отреагировала на побочные эффекты вакцины: нет доказательств

Компания не подтверждает информацию о тромбах

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Британо-шведская компания AstraZeneca заявила после анализа большого количества данных, что не нашла доказательств того, что ее вакцина COVID-19 увеличивает риск образования тромба у людей, которые были вакцинированы.

AstraZeneca добавила, что проанализировала 17 миллионов случаев людей из Великобритании и стран Европейского Союза, которые были вакцинированы против COVID-19 продукцией компании, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Углубленный анализ этих данных не показал, что существует повышенный риск тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении, независимо от возрастной группы, пола, партии вакцины или страны», — говорится в заявлении компании.

Компания заняла позицию в ответ на растущее число стран, прекращающих вакцинацию с помощью ее препаратов. Этот шаг был предпринят, среди прочего, такими странами, как Норвегия, Исландия, Дания, Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Италия. Причина — единичные случаи образования тромбов у привитых.

Ирландские медицинские власти рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZenekа в воскресенье.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), из более чем трех миллионов человек, получавших это лекарство в Европе, у 22 развился тромб.

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