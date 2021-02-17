В «ДНР» протесты: чем недовольны местные жители

Неприятная ситуация произошла в поселке Стандартный

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В одном из регионов ОРДО, в поселке Стандартный (Енакиево), который на данный момент неподконтрольный украинскому правительству, проходят акции протеста.

Все из-за ситуации с школой под номером 20, которую местные «власти» намерены закрыть, что явно не нравится родителям детей, которые ходят в эту школу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что школу могут закрыть, а детям придется ездить в другой населенный пункт, при этом, условий для перевозок детей не созданы.

Поводом для акций протеста стали анкеты, которые были розданы ученникам. В них был поставлен вопрос: «В какую школу будете ходить в случае закрытия ОШ № 20?». Родители были возмущены этим анкетированием, ведь оно может свидетельствовать о планах по закрытию школы.

В тоже время в местные «чиновники» из «гороно» заявляют о том, что окончательное решение не принято.

«Чиновники убеждают жителей, что уже сейчас 36 учеников с подшефной территории посещают другие учебные заведения и ничего, а сама школа заполнена только на 36%, и это якобы плохо отражается на учебном процессе. Родители свирепствуют, что с ними никто не посоветовался, тем более, что каждый внес вклад в ремонт и благоустройство школы», — пишут блогеры ОРДО.

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