Coca-Cola показала прототип бумажной бутылки (ВИДЕО)

Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн пластика

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Известный концерн недавно был признан производителем самого большого количества загрязняющего пластика. В ответ он подготовил прототип новой бумажной бутылки.

Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн пластика. Они используются в производстве пакетов для покупок, упаковки пищевых продуктов и бутылок для напитков. Хотя они удобны в использовании, процесс их разложения может занять до сотен лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

В конце концов, эту проблему заметила компания Coca-Cola, которая недавно была признана крупнейшим производителем пластика в мире благотворительной организацией Break Free From Plastic. Чтобы решить эту проблему, компания объявила в своем блоге, что попытается собрать и переработать бутылку или банку для каждой проданной бутылки к 2030 году. Компания также планирует значительно сократить использование оригинальных материалов, заменив их новыми, полностью биоразлагаемыми.

Первый эксперимент — создать полностью бумажную бутылку, которая в будущем может заменить известную ныне пластиковую. Недавно представленный проект вселяет большие надежды. Хотя новая бумажная бутылка все еще содержит некоторое количество пластика, компания заявила, что переходит на версию бутылки, которая полностью перерабатывается.

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