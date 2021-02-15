Разведение сил на Донбассе: Порошенко призвал вернуть воинов ВСУ на позиции

Перемирие на Донбассе является фикцией

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, с которых военные были отведены в процессе разведения сил на временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает УРА-Информ.

» Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю» — отметил бывший глава государства.

Он подчеркнул, что с начала года на территориях Донбасса погибли 13 военных.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня» — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз упал. Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии, который проходил пятого-седьмого февраля, действующего главу государства поддерживает 22,7% среди тех, кто определился с выбором.