Греческий карантин: COVID-19 парализовал Афины

Ситуация в стране ухудшается

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В связи с увеличением числа случаев Covid-19 премьер-министр Греции Кириакос Микотакис объявил во вторник, что вводит карантин в административном районе Аттика, где расположена столица страны Афины. Школы, церкви и некоторые магазины будут закрыты до конца февраля.

В Афинах, где проживает более трети почти 11-миллионного населения страны, останутся открытыми только аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни и заправочные станции, пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Школы, которые возобновили свою деятельность всего две недели назад после двухмесячного перерыва, также будут закрыты.

Ожидается, что ограничения будут действовать с четверга до конца февраля, сказал Микотакис в речи, переданной по телевидению. Он объяснил введение новых ограничений увеличением количества госпитализаций пациентов с Covid-19 в Аттике и появлением новых, более заразных вариантов SARS-CoV-2.

В Греции, которая в период первой волны пандемии коронавируса оказалась относительно лучше, чем другие европейские страны, в ноябре были введены более строгие ограничения, поскольку рост числа инфекций угрожает парализовать систему здравоохранения, которая была ослаблена десятилетним финансовым кризисом.

Ранее ВОЗ заявила, что Европа не готова к ослаблению карантина.