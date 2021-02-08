Первый этап вакцинации от COVID-19 стартует в этом месяце, — Зеленский

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин

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В Украине первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения, родом из китайского Уханя, стартует уже в феврале 2021 года. Об этом заявил шестой глава украинского государства Владимир Зеленский во время форума «Украина 30», пишет УРА-Информ.

«Мы договорились о поставке в Украину вакцины от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военнослужащие и нацгвардейцы, — уточнил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский анонсировал отмену коронавирусных ограничений для граждан страны, которые пройдут вакцинацию от коронавируса нового поколения, а также для тех, кто уже переборол страшный недуг. При этом, глава государства не уточнил, о каких именно ограничения идет речь и когда это случиться.