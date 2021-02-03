«Чиновники» в ОРДО массово продают недвижимость в «ДНР»: стала известна причина

Квартиры в «ДНР» сейчас можно купить очень дешево

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В так называемой «ДНР» местные «чиновники» массово продают свою недвижимость, которая есть у них в ОРДО. При этом, речь идет о людях, занимающих не самые последние должности в различных «структурах» «республики».

Стоит отметить, что на данный момент недвижимость в «ДНР» стремительно дешевеет Платежеспособность населения крайне низкая, поэтому мало кто может себе купить квартиру даже по очень низкой цене. Владельцы хороших квартир и домов, которые не видят себя в будущем в республике и собираются покинуть ее территорию, уже готовы продавать нажитое по низким ценам, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Представители «власти» «ДНР» массово продают принадлежащие им квадратные метры. Речь идет о людях, занимающих не самые последние должности в различных «структурах» «ДНР». Так как сейчас продажа недвижимости не может принести существенного профита (за редким исключением), то массовая продажа квартир и домов свидетельствуют об одном: власть имущие готовят почву для того, чтобы покидать территорию республики», — пишет паблик.

Это делается с той целью, чтобы полностью быть готовым в любой момент покинуть «республику» и ничего ценного здесь не оставить.

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