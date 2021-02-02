Общество

Звезда сериала из 90-х умер: ему было всего 44

У Дастина Даймонда был рак

Время чтения: 48 Секунд

Дастин Даймонд мертв. 44-летний актер был известен по сериалу «Спасённые звонком». Печальную информацию о смерти актера предоставил его агент.

Три недели назад у Дастина обнаружили рак. Его представитель сообщил, что актер не испытывал боли и его болезнь была неожиданной, пишет УРА-Информ.

Дастин Даймонд родился 7 января 1977 года в Калифорнии. Впервые он появился на телевидении, когда был еще подростком. Он дебютировал в 1987 году в фильме «Большой побег Йоги». Через год он получил работу в сериале «Спасённые звонком». Спектакль, в котором рассказывалась судьба друзей из средней школы Бейсайд в Калифорнии, стал хитом и принес признание всего актерского состава. Стоит отметить, что сериал получил продолжение.

Даймонд был большим поклонником рестлинга. Он выступал в роли менеджера, судьи и борца. Он появился в чемпионате по борьбе знаменитостей Халка Хогана. В частной жизни он был связан с Дженнифер Миснер, на которой женился в 2009 году. Их брак продлился четыре года.

Ранее мы сообщали, что умерла известная американская актриса, она была обладательницей «Оскара».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

На это не нужно обращать внимания — в минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

Сергей Марченко о курсе украинской гривны

Станица Луганская: появились новые правила пересечения

При этом «власти» ничего не сообщают официально

Люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают: странные заявления местных «чиновников»

«Власти» рассказали, почему свободно не выпускают граждан

Комаровский рассказал, как отличить ковид от ОРВИ: что нужно знать

Известный врач о важном моменте при болезни

Россия не намерена включать Донбасс в свой состав, их цель в другом — эксперт

Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap