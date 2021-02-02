Звезда сериала из 90-х умер: ему было всего 44

У Дастина Даймонда был рак

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Дастин Даймонд мертв. 44-летний актер был известен по сериалу «Спасённые звонком». Печальную информацию о смерти актера предоставил его агент.

Три недели назад у Дастина обнаружили рак. Его представитель сообщил, что актер не испытывал боли и его болезнь была неожиданной, пишет УРА-Информ.

Дастин Даймонд родился 7 января 1977 года в Калифорнии. Впервые он появился на телевидении, когда был еще подростком. Он дебютировал в 1987 году в фильме «Большой побег Йоги». Через год он получил работу в сериале «Спасённые звонком». Спектакль, в котором рассказывалась судьба друзей из средней школы Бейсайд в Калифорнии, стал хитом и принес признание всего актерского состава. Стоит отметить, что сериал получил продолжение.

Даймонд был большим поклонником рестлинга. Он выступал в роли менеджера, судьи и борца. Он появился в чемпионате по борьбе знаменитостей Халка Хогана. В частной жизни он был связан с Дженнифер Миснер, на которой женился в 2009 году. Их брак продлился четыре года.

Ранее мы сообщали, что умерла известная американская актриса, она была обладательницей «Оскара».