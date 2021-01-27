Совсем уже озверели — жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку

С февраля придется платить за коммуналку на 17 процентов больше, чем ранее
С первого февраля жители ОРДО будут платить более высокие платежка коммунальные услуги. Такое решение приняли местные «власти».
В социальных сетях люди жалуются на такое решение властей. Был даже проведен опрос по поводу будущего повышения цен. 59 процентов респондентов отметило, что подорожание коммуналки — просто неприемлемо, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«Совсем уже озверели. Пусть нормальные з/п людям сделают для начала и вовремя их выплачивают», — пишут местный житель.
18% опрошенных выбрали вариант – «терпимо». При этом, лишь 10% считают, что это «приемлемо».
В тоже время многие местные жители отмечают, что убитый «глава» ОРДО Александр Захарченко якобы обещал, что тарифы повышать не будут.
«Захарченко обещал, что до конца ВОЙНЫ тарифы повышать не будут!» – написал один из участников дискуссии.
Некоторые добавляют, что повышения коммуналки требует Россия.
Ранее мы сообщали, что в среднем жителям ОРДО с февраля придется платить за коммуналку на 17 процентов больше, чем ранее.