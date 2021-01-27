Общество

Совсем уже озверели — жители ОРДО жалуются на повышение тарифов на коммуналку

С февраля придется платить за коммуналку на 17 процентов больше, чем ранее

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С первого февраля жители ОРДО будут платить более высокие платежка коммунальные услуги. Такое решение приняли местные «власти».

В социальных сетях люди жалуются на такое решение властей. Был даже проведен опрос по поводу будущего повышения цен. 59 процентов респондентов отметило, что подорожание коммуналки — просто неприемлемо, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Совсем уже озверели. Пусть нормальные з/п людям сделают для начала и вовремя их выплачивают», — пишут местный житель.

18% опрошенных выбрали вариант – «терпимо». При этом, лишь 10% считают, что это «приемлемо».

В тоже время многие местные жители отмечают, что убитый «глава» ОРДО Александр Захарченко якобы обещал, что тарифы повышать не будут.

«Захарченко обещал, что до конца ВОЙНЫ тарифы повышать не будут!» – написал один из участников дискуссии.

Некоторые добавляют, что повышения коммуналки требует Россия.

Ранее мы сообщали, что в среднем жителям ОРДО с февраля придется платить за коммуналку на 17 процентов больше, чем ранее.

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