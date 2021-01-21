Общество

Британский штамм коронавируса близко: в Польше зарегистрировали первый случай

Лаборатория genXone идентифицировала «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 у инфицированного из Малопольского воеводства

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В Польше был зарегистрирован первый случай мутировавшего «британского» штамма коронавирусной инфекции. ВОЗ ранее сообщала, что новый вид был зафиксирован уже в 22 странах. Об этом сообщается в Twitter польской медицинской лаборатории genXone SA, передает УРА-Информ.

«Лаборатория genXone идентифицировала «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 у инфицированного из Малопольского воеводства», —сказано в заявлении лаборатории.

Стоит отметить, что представитель МОЗ Польши Войцех Андрусевич подтвердил, что информация о первом случае «британского» штамма коронавируса на территории Польши была подтверждена, а информация уже была передана властями в Международную систему отчетности о распространении вируса (GISAID).

Он добавил, что уже со следующей неделе стартует общенациональное исследование. Его целью является определение масштабов распространения «британского» штамма коронавируса и возможных последствий для распространения коронавруса нового типа на территории Польши.

Ранее сообщалось, что китайские врачи в Ухане признали, что осознавали, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Однако, согласно материалам, предоставленным сетью ITV, власти приказали им хранить молчание.

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