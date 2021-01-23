Обслуживание на украинском: омбудсмен рассказал подробно о штрафах

Штрафы могут быть обжалованы в суде

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Штрафовать украинцев за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут уже с 16 июля 2022 года. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает УРА-Информ.

Он отметил, что штраф, который предусмотрен в случаи нарушения языкового законодательства в сфере обслуживания, будет колебаться от 5100 гривен до 6800 гривен.

«Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф», — отметил Кремень.

Помимо этого, он подчеркнул, что штрафы могут быть обжалованы в суде.

«Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет« прославиться »на всю страну, что для них закон — не закон и страна — не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому одни из провокаций, что преследование, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее — у нас таких в штате нет », — подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее сообщалось, что 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает всех поставщиков услуг на территории украинского государства общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Исключение возможно только в случае, если от клиента поступила отдельная просьба общаться на другом языке.