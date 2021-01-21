Российские кураторы отчитали «чиновников» «ДНР»: что произошло

Все из-за ситуации с Минскими договоренностями

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Российские кураторы, которые занимаются вопросом так называемых «ДНР» и ЛНР» отчитали местных «чиновников» из ОРДО. Отмечается, что для «властей» «республики» разговор был не самым приятным.

Отмечается, что пару дней назад с российскими кураторами разговор имела «министр иностранных дел» «ДНР» Наталья Никонорова. Отмечается, что ее, а также других «чиновников» «республики» попросили поменьше говорить о Минских соглашениях. Отметим, что именно Никонорова в «ДНР» отвечает за «Минск» и называет себя «полномочным представителем «ДНР» на переговорах в Минске», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.

«В ходе разговора ей и другим «чиновникам» «ДНР» посоветовали «меньше говорить о Минских переговорах», — пишет источник.

Также отмечается, что теперь за иформативное поле Минских соглашений будет отвечать новый человек, чтобы «денеэровские чиновники» не сказали чего-то лишнего», у «делегации» «ДНР» появился «пресс-секретарь» некий Владислав Московский.

«По слухам, Владислав Московский точно является «московским». Его выбрали российские кураторы, так как им нужен человек полностью преданный идеалам «русского мира», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что «главарь ДНР» заявил о готовности к новому референдуму на Донбассе.