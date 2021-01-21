Общество

Кто бы не был у власти в РФ, Москва не отдаст Крым Украине — эксперт

Кто бы не сидел в Кремле Крым Украине не вернуть

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Многие эксперты считают, что как только в Кремле появится новый человек не из окружения Владимира Путина, Российская Федерация отдаст Украине Крым. Однако с таким мнением не согласен политолог Вадим Карасев.

По его мнению, кто бы не пришел вместо Владимира Путина, даже демократ, он просто так не отдаст Крым Украине. Этого просто не произойдет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Проблема вот в чем, я говорил это российским либералам. У них есть крымский консенсус. Кто придет к власти и отдаст Крым? Вот придет какой-то демократ, он что, отдаст Крым, скажет «берите, Украина, обратно»? Да его вынесут! Народ вынесет, глубинный русский народ», – заявил Карасев.

Он отметил, что кто-бы не пришел к власти Крым Украине не вернут, ведь есть историческая логика такого решения.

В тоже время, по мнению эксперта, у Украины все-таки есть шанс вернуть Крым, ведь слабеет страна, теряются управленческие функции, теряется армейская исполнительская дисциплина, и тогда появляются шансы.

Ранее мы сообщали, что Путин в один миг может помирить Украину и Россию.

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