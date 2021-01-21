Политика

Все зависит от Путина, мир между Украиной и Россией может наступить за один день — эксперт

Алексей Арестович о ситуации между странами

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За один только день Украина и Россия могут снова легко поладить. Такое мнение выразил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

При этом эксперт отметил, что для этого необходимо только одно – желание президента России Владимира Путина и его ключевое решение по поводу Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Лигу.

«У меня есть четкое понимание, что Украина и Россия могут примериться за один день. Однако такое решение должен принять Владимир Путин. Только он единственный в мире, кто может реально поспособствовать этому», — заявил Арестович.

В тоже время он добавил, что Российская Федерация может фактически бесконечно поддерживать военные действия на Донбассе, так как туда вкладываются несущественные для Москвы затраты. Именно из-за этого, в этом вопросе Украина надеется на давление со стороны США.

Стоит отметить, что Арестович так и не назвал то действие Путина, которые он должен предпринять, чтобы Украина и Россия помирились за один день.

Ранее Путин открыто заявил об усилении поддержки боевиков на Донбассе.

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