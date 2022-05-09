Страны G7 намерены нанести экономический удар по РФ: СМИ рассказали, что было задумано

Стало известно, что передовые страны из неофициального международного клуба решили еще больше наказать российского оккупанта. Они намерены не только вводить санкции, но и поставить окончательную точку в нефтяном вопросе.

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Об этой информации сообщили в телеграм-канале представители партии «СВОИ», передает «УРА-Информ».

«Страны G7 хотят прекратить импорт нефти рашистов. Сделают это для того, чтобы ни в коем случае не было допущено победы оккупационных сил в войне. Кроме того, против Российской Федерации вводят новые санкции. Пострадают от них банки, а также телеканалы. США же, в свою очередь, обещают, что ограничат визы даже для граждан Республики Беларусь», – сказано в сообщении.

В конце же было добавлено, что виртуальная встреча состоялась при участии лидера Украинского государства Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, эта операция затянулась – Лукашенко двусмысленно высказался о войне в Украине.