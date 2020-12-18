Политика

«Кадровый голод подтверждаю», — Шмыгаль о реформах

Наталия

В Украине в данный период времени наблюдается «кадровый голод». Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-проекта «Украина и мир в 2021», передает УРА-Информ. «Кадровый голод подтверждаю, он есть… Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, […]

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В Украине в данный период времени наблюдается «кадровый голод». Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-проекта «Украина и мир в 2021», передает УРА-Информ.

«Кадровый голод подтверждаю, он есть… Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность», — подчеркнул премьер.

Также политик считает, что необходимо ускорить реформы для получения более эффективного и видимого результата.

«Если раньше и были реформаторы, то сейчас в Украине нужны более «быстрые законодательные изменения», — считает Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что с начала президентства нового гаранта украинской Конституции правительство в стране не изменилось. Были изменены лишь некоторые титулы определенных людей.

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Наталия

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