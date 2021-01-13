Политика

Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, — Гиркин

Тенденция, как на временно оккупированных территориях восточной Украины, была и в других регионах

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Бывший глава незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин рассказал, что генералы ФСБ Российской Федерации сколотили уже целое состояния за время военных действий на территориях временно оккупированного украинского Донбасса.  Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия («Штирлиц») Штефана.

Террорист отметил, что такая же тенденция, как на временно оккупированных территориях восточной Украины, была и в других регионах, к которым приложила свою руку РФ.

«Как восстанавливали Чечню, Абхазию, Южную Осетию – это все я видел своими глазами. Когда президент Южной Осетии (Эдуард) Кокойты, приятель (бывшего советника президента России Владислава) Суркова, построил три дворца в трех разных регионах России, и не построил за три года ничего в Южной Осетии», – отметил Гиркин.

Он считает, что такой же исход ждет и Донбасс.

«Много уже сделано больших состояний, в том числе и генералами моего бывшего ведомства (ФСБ РФ). Я знаю фамилии» — добавил он.

Ранее сообщалось, что ситуация в так называемой «ЛНР» все больше накаляется. В «республике» все больше проблем, с которыми Кремль не хочет помогать местным «властям».

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