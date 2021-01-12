Много сделано на самом деле — Бродский о Зеленском

Политик не до конца доволен действиями президента Украины

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Бывший народный депутат и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский поделился своим мнением по поводу действий Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Бродский отметил, что Зеленскому удалось достичь некоторых успехов в статусе главы государства. Однако в тоже время президент не оправдал надежд украинцев. При этом политик считает, что у президента еще есть шанс изменить ситуацию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на программу «Vласть vs Vлащенко».

«Много сделано на самом деле. Но я от него хотел другого и ждал другого, хотя не голосовал за Зеленского. Я вообще не пошел на второй тур голосовать. Я и сейчас, как ни странно, продолжаю верить, что он может собраться и сказать: «Я – другой Зеленский, я научился», сделать реальную ротацию. Нам нужно менять политическую систему», – сказал Бродский.

Также президент Федерации баскетбола Украины отметил, что Украине лучше перейти на итальянскую систему правления, где действует парламентская республика.

Бродский также добавил, что ему понравилось новогоднее поздравление президента Украины, хотя и там были некоторые нюансы.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не полетит на инаугурацию Джо Байдена.