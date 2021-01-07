Соцсети против президента: Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа

Компании приняли такое решение в связи с последними публикациями президента

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Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook решили, что временно заблокируют аккаунты в социальных сетях главы Белого дома Дональда Трампа. Соцсети запретили публиковать президенту США новые сообщения на своих страницах. Об этом говорится в экстренных сообщениях соцсетей, передает УРА-Информ.

«В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех твитов Трампа, опубликованных ранее сегодня, из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики. Аккаунт Трампа будет заблокирован на 12 часов», – говорится в заявлении Twitter. Также там уточнили, что если Дональд Трамп и в будущем будет нарушать политику соцсети, то его аккаунт будет заблокирован безвозвратно.

«Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций», – заявили в Facebook. Пресс-служба компании отметила, что американски президент потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени.

Глава Instagram Адам Моссери ретвитнул сообщение Facebook, в комментарии он добавил, что его соцсеть приняла такое же решение.

Ранее сообщалось, что конгресс США официально подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена в президентской гонке США, которая состоялась в ноябре.