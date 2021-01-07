Общество Политика

Соцсети против президента: Twitter, Instagram и Facebook заблокировали Трампа

Компании приняли такое решение в связи с последними публикациями президента

Время чтения: 52 Секунд

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook решили, что временно заблокируют аккаунты в социальных сетях главы Белого дома Дональда Трампа. Соцсети запретили публиковать президенту США новые сообщения на своих страницах. Об этом говорится в экстренных сообщениях соцсетей, передает УРА-Информ.

«В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех твитов Трампа, опубликованных ранее сегодня, из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики. Аккаунт Трампа будет заблокирован на 12 часов», – говорится в заявлении Twitter. Также там уточнили, что если Дональд Трамп и в будущем будет нарушать политику соцсети, то его аккаунт будет заблокирован безвозвратно. 

«Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций», – заявили в Facebook. Пресс-служба компании отметила, что американски президент потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени.

Глава Instagram Адам Моссери ретвитнул сообщение Facebook, в комментарии он добавил, что его соцсеть приняла такое же решение.

Ранее сообщалось, что конгресс США официально подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена в президентской гонке США, которая состоялась в ноябре.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Трамп не должен оставаться на посту»: в Конгрессе готовят импичмент

Конгресмен считает, что Трамп не должен оставаться на посту главы американского государства до 20 января

Контрабанда вакцины в Украине: Зеленский подключил СБУ

Украина имеет четкий план вакцинации населения, которому она будет следовать

Официальна победа Байдена: Трамп все еще не согласен

Инаугурация Байдена назначена на 20 января

Протесты в Вашингтоне в поддержку Трампа: погибла женщина

В ходе массовых беспорядков на территории Вашингтона произошли стычки между полицией и гражданами.

Должность главы САП: в Минюсте назвали сроки завершения отбора

В 2021 году планируется «заполнить пробелы» в законодательстве относительно назначения руководителя НАБУ

Обслуживание на украинском языке: власти вводят штрафы

За нарушение новых норм закона предприятия должны будут платить штрафы в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов (5100-6800 грн)

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap