Пушилин очень просил РФ этого не делать: стало известно о тяжелой ситуации в «ДНР»

В «ДНР» требовали не урезать финансирование «республики»
В конце 2020 года лидер сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин обратился с важным обращением к российским чиновникам. Он очень просил не урезать бюджет «республики».
Еще в сентябре прошлого года Москва предупредила «ДНР» о том, что на 2021 сократится финансирование «республики» на 20-30 процентов. В последние дни прошлого года «главарь ДНР» пытался уговорить российских кураторов не урезать финансирование ОРДО
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вольнодумец.
«В конце 2020 года Пушилин расписывал успехи «республики» и публично раздавал всем обещания, но в это же время слезно просил российских чиновников не резать «бюджет». Различные «министерства» и «ведомства» подавали им расчеты, а они их корректировали. Аппетиты у местных «чиновников» большие, они просили в два раза больше, зная, что россияне сократят», — пишет источник.
Отмечается, что представители Кремля разругались с местными «чиновниками» и требовали делать ставку на местную экономику, уменьшить нецелевые расходы и меньше воровать.
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