Подробный прогноз погоды на следующую неделю: дожди и морозы и мокрый снег

Начало следующей недели в Украине будет дождливым. В Карпатах прогнозируют даже дождь с мокрым снегом. Сильными осадки ожидаются во вторник-среду, и постепенно прекратятся в четверг.

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Об этой информации сообщил Novyny , передает Ura-inform.

Со слов синоптиков, антициклон, который был над Украиной будет отходить и на смену ему придёт новый циклон с юго-запада. Он принесёт облачность и дожди. Сначала он будет на Юго-Западе и Правобережье.

В начале недели в Карпатах уже прогнозируют осадки с мокрым снегом. Ночная температура опустится до двух, трёх градусов мороза, а дневная до трёх тепла. Далее дождливая погода переместится на всю территорию Украины.

Но уже после четырнадцатого октября дожди прекратятся. В выходные возможны малые осадки в южных регионах. Начало недели пройдёт с температурой воздуха ночью-0-6 градусов, днём-9-15. В юго-восточных областях- дневная температура поднимется до 11-16 тепла.

К концу недели ночью будет 0-6 градусов,днём -13 тепла, На юго-востоке-в ночное время-4-10, в дневное время-12-18 градусов.

В Киеве в понедельник будет комфортная и спокойная погода с ночной температурой-1-3 градуса, дневная ожидается до двенадцати градусов. Во вторник придут дожди, которые затянутся до четверга.

Далее , начиная с пятницы погода будет без дождей , с ночной температурой-06- тепла, дневной-9-15 тепла.

Напомним, ранее сообщалось, Жителей ОРДО предупреждают о заморозках и приближении пыльной бури с «адским» ветром.