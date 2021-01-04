Экономика

Удивляют: стали известны цены на недвижимость в ОРДЛО

Однокомнатную квартиру в Донецке можно приобрести за 12,1 тысяч долларов

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В последнее время все больше объявлений можно найти о продаже квартир в ОРДЛО. При этом объявления висят длительное время и практически нет желающих покупать жилье на неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской области.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Донецке — 12,1 тысяч долларов, двухкомнатную можно приобрести за 16,1 тысяч долларов, а цена трехкомнатной квартиры в Донецке – 21,6 тысяч в американской валюте. При этом цена варьируется от места расположения недвижимости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

В тоже время в Луганске цены на квартиры еще ниже. Средняя цена однокомнатной квартиры в городе — девять тысяч долларов, двухкомнатную можно приобрести за 14,5 тысяч долларов, а цена трехкомнатной квартиры в Луганске – 23 тысячи в американской валюте. При этом цена также варьируется от места расположения недвижимости.

«Рынок недвижимости какое то время «держался» за счет «инвестиционного жилья», которое приобреталось в надежде выгодно перепродать в последствии, но эти мечты не сбылись, и инвесторы с этого рынка начали уходить», — отмечает пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах.

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