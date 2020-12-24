Общество

«До 300 тысяч доз в неделю», — Степанов о вакцине от COVID

Наталия

На территории Украины возможно будет обустроить специфические условия хранения вакцины максимум для двух производителей

Время чтения: 35 Секунд

Украина, к сожалению, имеет ограниченные возможности хранения вакцин против нового вида коронавируса. В неделю украинское государство сможет принимать лишь до 300 тысяч доз вакцин.

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

К сожалению, он подчеркнул, что на территории Украины возможно будет обустроить специфические условия хранения вакцины максимум для двух производителей.

«У одного норма хранения — минус 70 градусов. У другого — минус 20 градусов. Остальные дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов — у нас действительно ограничены возможности, чтобы найти холодильные мощности. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю», — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что в общей сложности коронавирусной инфекцией в Украине уже заразилось 1 001 132 человека.

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Наталия

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