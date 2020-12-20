Общество

Украины нет в списке стран, которые первыми получат вакцину

Наталия

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство потеряло приоритетные места в получении вакцины от коронавируса нового поколения. Об этом он сообщил в интервью The New York Times, передает УРА-Информ. «Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают […]

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство потеряло приоритетные места в получении вакцины от коронавируса нового поколения. Об этом он сообщил в интервью The New York Times, передает УРА-Информ.

«Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими», – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства считает, что именно США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы украинское государство было в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.

Он отметил, что приобретение американской вакцины Pfizer может статьочередным геополитическим ударом.

«Это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Потому что вакцину «Спутник» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации», — резюмировал гарант Конституции.

Президент прямо так и не ответил на вопрос о закупке российской вакцине с учетом доказывания ее безопасности.

«Все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 18 декабря, на территории украинского государства лабораторно подтвердили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью нового поколения. 

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Наталия

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