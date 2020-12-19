Положительная динамика заболеваемости COVID-19: выздоровевших больше, чем заболевших

За прошедшие сутки, 18 декабря, на территории украинского государства лабораторно подтвердили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью нового поколения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ. Самое большое количество больных коронавирусной инфекцией было обнаружено в столице Украины — Киеве (1364). Также известно, что в Одесской области заболело 1161 граждан, в то время как […]

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За прошедшие сутки, 18 декабря, на территории украинского государства лабораторно подтвердили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью нового поколения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Самое большое количество больных коронавирусной инфекцией было обнаружено в столице Украины — Киеве (1364).

Также известно, что в Одесской области заболело 1161 граждан, в то время как в Запорожской заразились 829 человек.

Стоит отметить, что в Киевской области заболело 827 человек, а в Днепропетровской 667.

Известно, что за последние сутки выздоровели 13 314 человек, а скончались от болезни 213 больных.

Было сделано 60 089 тестов на территории страны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 956 123 заболевшего, 574 536 выздоровевших и 16 469 умерших.

Ранее сообщалось, что уже более миллиона жителей всего земного шара получили первые прививки от коронавирусной инфекции нового поколения. Вакцинацинировать свое население начали власти четырех государств.