Общество

Положительная динамика заболеваемости COVID-19: выздоровевших больше, чем заболевших

Наталия

За прошедшие сутки, 18 декабря, на территории украинского государства лабораторно подтвердили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью нового поколения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ. Самое большое количество больных коронавирусной инфекцией было обнаружено в столице Украины — Киеве (1364). Также известно, что в Одесской области заболело 1161 граждан, в то время как […]

Время чтения: 42 Секунд

За прошедшие сутки, 18 декабря, на территории украинского государства лабораторно подтвердили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью нового поколения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Самое большое количество больных коронавирусной инфекцией было обнаружено в столице Украины — Киеве (1364).

Также известно, что в Одесской области заболело 1161 граждан, в то время как в Запорожской заразились 829 человек.

Стоит отметить, что в Киевской области заболело 827 человек, а в Днепропетровской 667.

Известно, что за последние сутки выздоровели 13 314 человек, а скончались от болезни 213 больных.

Было сделано 60 089 тестов на территории страны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 956 123 заболевшего, 574 536 выздоровевших и 16 469 умерших.

Ранее сообщалось, что уже более миллиона жителей всего земного шара получили первые прививки от коронавирусной инфекции нового поколения. Вакцинацинировать свое население начали власти четырех государств.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Стала известна личность владельца Pornhub: кто он

Компания MindGeek, в управлении которой находятся самые крупные порносайты мира, как Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers и Reality Kings принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару. Об этом говорится в...
Наталия

Оккупантов поймали за минированием позиций украинских военных, — штаб ООС

В течение сегодняшнего дня, 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных Донецких территориях пророссийскими боевиками, было зафиксировано 4 нарушения режима тишины....
Наталия

Победа человечества: уже вакцинировались от COVID-19 больше миллиона жителей планеты

Уже более миллиона жителей всего земного шара получили первые прививки от коронавирусной инфекции нового поколения. Вакцинацинировать свое население начали власти четырех государств. Об этом сообщает американское агентство...
Наталия

Ученые бьют тревогу: возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда

От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об...
Виктор

Путин хочет вернуть Донбасс Украине, но на своих условиях — эксперт

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что намерен увеличить поддержку непризнанных "республик", так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российский политолог Дмитрий Орешкин поделился впечатлениями...
Виктор

Синоптик удивил прогнозом украинцев на Новый год и Рождество

С каждым днем приближается Новый год и заканчивается тяжелый практически для всех 2020. Что же подготовила нам погода на праздники. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал,...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap