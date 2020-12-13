Закупят ли в Украине российскую вакцину «Спутник V»: Степанов дал ответ

Время чтения: 49 Секунд

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил граждан, что на территории Украины власти не будут использовать российскую вакцину от COVID-19, без подтверждения ее эффективности Всемирной организацией здравоохранения, для массовой вакцинации населения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Минздрава на одном из телеканалов.

«Мое отношение к российской вакцине очень простое. Если результаты Pfizer, Moderna мы видим, в том числе и результаты третьей стадии клинических исследований, которые самые обширные, а о российской вакцине мы только слышим из каких-то источников, что проведены удачные испытания… Может быть… Но пока этого нет, пока вакцина не проквалифицирована ВООЗ, я как министр здравоохранения Украины никогда не пойду на то, чтобы рассуждать… Как бы каким политсилам не хотелось бы рассуждать», — уточнил Степанов.

Также он подчеркнул, что власти Украины сейчас ведут переговоры с большим количеством компаний, которые производят вакцину от коронавирусной пневмонии нового поколения, что необходимости в вакцине из России не будет.

Ранее стало известно, что уже несколько суток подряд наблюдается положительная динамика заболеваемости коронавирусной болезнью.