И снова рекорд: в Украине почти 15 000 новых случаев заражения коронавирусом

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Новый день – новый рекорд. Похоже, что именно с таким девизом развивается ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Только за последние сутки было зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд. Предыдущий, который был установлен сутками ранее (13 357) был побит более, чем на 1000 инфекций. Ситуация с ковидом ухудшается каждый день. В общей сложности в стране уже почти 600 000 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ.

«В частности, заболели 549 детей и 613 медработников… За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях», — написал на своей странице в фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также добавил, что только за 24 часа было госпитализировано 1728 человек. В тоже время болезнь сумело победить 7845 человек, в общей сложности уже 274 324 пациента вылечилось.

В тоже время за последние сутки зафиксировано 229 летальных исходов. При этом, в общей сложности уже 10598 человек умерло от ковида.

За последние сутки было сделано 70 752 тестирований, в том числе методом ПЦР — 45957, методом ИФА – 24795.

Ранее мы сообщали, что в Польше вторые сутки кряду от коронавируса погибает более 600 человек.

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