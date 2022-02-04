Политика

С сочувствием к россиянам: названа фамилия преемника Путина

Ярош даже выразил сочувствие россиянам

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Командующий украинской добровольческой армией и советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал главу Чечни Рамзана Кадырова преемником президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Следующим президентом недоимперии станет Рамзан Кадыров, так как Москва уже сейчас платит дань клану Кадырова. Уже сейчас экзамены на имперские „спецназовские береты“ превращаются в мордобои русских воинов с кадыровцами… уже сейчас кадыровцы контролируют Москву и Санкт-Петербург… уже сейчас „русские люди“ целуют сапоги и лижут задницы кадыровцам… Великороссы! То под монголами, то под татарами, то под Речью Посполитой, то под немцами, то под Джугашвили, то под Путиным… Такова ваша нелегкая имперская судьба. Но будет еще хуже: Кадыров вас всех превратит в „свиней“. В конце концов, он уже это делает… Помните мое слово», — заявил Ярош.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона «Восток» на оккупированных территориях Донбасса Александр Ходаковский сравнил Украину с ручной гранатой, которая опасна.

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