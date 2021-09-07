Полякова сообщила что у них с Винником будет ребёнок

Известная певица и звёздный детектив шоу «Маска» Ольга Полякова сказала неожиданную новость.

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Об этой информации сообщил Stars.segodnya.UA , передает «УРА Информ».

Такое заявление сделала певица на съёмках телеканала «Украина», а также поведала что теперь у них с Олегом Винником особые влюблённые отношения. Якобы у них теперь одна цель они совместно делают ребёнка.

Что имела ввиду Полякова пока остаётся загадкой, так как никаких подробностей о проекте она не разглашала. И только опять заинтриговала.

«Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Домой я добралась только к трём часам утра, но совсем не устала и была даже в хорошем настроении. Так что догадывайтесь что мы делаем с Олегом», — улыбаясь, рассказала Полякова.

Телеканал «Украина» сейчас занимается съёмками второго сезона очень популярного шоу «Маска». Скорее всего, всё о чём поведала Полякова будет касаться чувствия звёздного дуэта в этом шоу.

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