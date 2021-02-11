Умер Ларри Флинт: он был основателем популярного журнала «Hustler»

Ларри Флинт видел себя человеком, борющимся за свободу прессы

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Скандальный создатель «Хастлера» скончался в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе, — сообщили в среду зарубежные СМИ со ссылкой на семью Флинта. Ларри Флинт видел себя человеком, борющимся за свободу прессы и свободу слова.

По словам его брата и сестры, Ларри Флинт умер от остановки сердца, пишет УРА-Информ.

Он происходил из бедной семьи и вырос в Кентукки и Индиане. Когда ему было 22 года, он открыл свой первый стриптиз-клуб. В 1974 году Ларри Флинт основал свой первый порнографический журнал «Hustler», который стал конкурентом, в частности, для «Плейбоя». Позже он разработал свою порнографическую империю с большим количеством названий, а также фильмов и веб-сайтов.

В 1975 году он не в первый и не в последний раз шокировал американцев, опубликовав в журнале Hustler скрытые от папарацци фото обнаженной бывшей первой леди Жаклин Кеннеди Онассис.

В 2000 году он открыл казино «Хастлер» в пригороде Лос-Анджелеса.

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