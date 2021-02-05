Культура

Умер звезда сериала «Бригады»: причины смерти артиста

Предварительно, актер погиб из-за инфаркта

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На 52 году жизни скончался популярный российский артист, звезда сериалов «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» Виталий Альшанский. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Комсомольскую правду»  в Telegram.

Предварительно, актер погиб из-за инфаркта.

Об обстоятельствах смерти известно не много, так как Альшанский долгое время не брал трубку. Его тетя забеспокоилась о нем. Женщина пришла к нему домой, однако, никто не открыл ей дверь.

Известно, что известный артист даже не успел отправить сообщение своей крестной Элеоноре Шашковой. Текст сообщения для нее так и остался висеть в телефоне.

Вскоре после того, как двери никто не открывал, женщина вызвала полицию, дверь в квартиру актера сломали, а его самого нашли мертвым.

Стоит знать, что в последнее время Виталий Альшанский жаловался на проблемы со здоровьем, в частности с давлением.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сисели Тайсон умерла в возрасте 96 лет. Она была известна, среди прочего, роли в фильме «Жареные зеленые помидоры» или сериале «Корзение» с 1977 года.

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