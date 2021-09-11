Культура

Ольга Сумская попробовала себя в теле Юлии Тимошенко: как две капли воды

Любимая всеми украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская постоянно радует своих поклонников разными постами, связанными с личной жизнью, а также творчеством.

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Об этой информации сообщил U-news.com.UA ,  передает Ura-inform.

Сумская ведёт активную творческую деятельность, учувствует во многих проектах, шоу, а также выступает на сцене. Также украинская «Роксолана» снимается в различных фильмах и сериалах.

На этот раз любимица заинтриговала украинцев разместив фото, судя по которому поклонники решили, что она готовится к какому-то новому шоу.

Она была одета в наряд очень ярко красного цвета. На голове у актрисы была удивительная причёска-коса вдоль всей головы, напоминающая образ политика ЮлииТимошенко. Именно такой причёской политик запомнилась украинцам много лет назад.

Поклонники заметили сильное сходство примеренного образа Сумской с Тимошенко. Осыпали комплиментами что ей очень идёт красный наряд и пожелали успехов в новом интригующем проекте.

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