Культура

Актриса Таня Робертс жива: произошло недоразумение

65-летняя актриса до сих пор находится в отделении интенсивной терапии

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Майк Пингель, официальный представитель актрисы Тани Робертс, который сам сообщил о смерти актрисы накануне, сказал в понедельник вечером по местному времени, что она не умерла.

Информацию о смерти актрисы сообщили многие американские СМИ, а также некоторые информационные агентства, в т.ч. американское AP, немецкое DPA и французское AFP со ссылкой на Пингеля. Последний, в свою очередь, объяснил в понедельник, что сообщил о смерти Робертс на основе разговора с мужем актрисы Лэнсом О’Брайеном.

Об этом пишет УРА-Информ.

«Во время этого разговора произошло недоразумение», — признал Пингель.

Майк Пингел сообщил, что 65-летняя актриса до сих пор находится в отделении интенсивной терапии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и находится в критическом состоянии. Представитель больницы отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на медицинскую тайну.

Робертс потеряла сознание в канун Рождества в своем доме в Калифорнии сразу после того, как вернулась с прогулки со своей собакой.

Наибольшей популярности как актриса она достигла в 1980-х годах, в основном благодаря роли в сериале «Ангелы Чарли». Она также сыграла девушку Бонда вместе с Роджером Муром в фильме 1985 года об агенте 007.

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