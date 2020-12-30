Умер известный во всем мире кутюрье Пьер Карден

В 1950 году Карден основал собственный дом моды

Время чтения: 50 Секунд

Умер известный всему миру французский модельер Пьер Карден. На момент смерти ему было 98 лет. Он скончался больнице в пригороде Парижа. О смерти кутюрье сообщили Le Figaro и AFP со ссылкой на семью Кардена, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что Карден был первым в мире модельером, который начал продавать одежду и духи своего бренда по доступным ценам для среднестатистического потребителя.

Известно, что дизайнер родился в Италии 2 июля 1922 года. Его семья бежала от фашистов во Францию в 1924 году.

Изначально Карден был театральным художниковм. Он создавал костюмы для фильмов Жана Кокто, также работал в ателье у Кристиана Диора.

В 1950 году Карден основал собственный дом моды. Также кутюрье создал знаменитые длинные пиджаки без воротника, в которых выступала группа The Beatles.

Помимо этого, в 1970-х Карден разрабатывал дизайн костюма для НАСА. Он также посещал штаб-квартиру космического агентства и примерял скафандр астронавта Нила Армстронга.

Ранее сообщалось, что советский писатель, также один из сценаристов легендарного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался в возрасте 82 лет.