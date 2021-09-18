Культура

Тина Кароль рассказала, в чём ограничила себя, ради идеальной фигуры

Популярная украинская певица Тина Кароль не перестаёт делиться тайнами, как ей удаётся так идеально выглядеть.

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Об этой информации сообщило «News.online.UA» ,  передает «Ura-inform».

На этот раз певица раскрыла свой новый секрет. Оказалось, что кроме спортивных тренировок  это ещё оказался полный отказ от алкогольных напитков. Как призналась певица, она не смогла бы выдерживать такие нагрузки на концертах, если бы пила алкоголь.

 «Необходим трезвый образ жизни. Всё что думают о знаменитостях, что у них много алкоголя, наркотиков. Это всё заблуждения, так как какой бы ни был допинг, он опустошит тебя»,- сказала певица.

Ещё, заявила певица, ни для кого не секрет что я не могу жить без спорта. С её слов, она, проснувшись на рассвете и сразу  много тренируется, ещё ей нравится прыгать на скакалке. И может это делать где-то сорок минут.

Ещё артистка любитель здоровой пищи и почти не позволяет себе «вредную еду»

Напомним, ранее сообщалось, В роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли «белокурую малышку»: уникальные фото.

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