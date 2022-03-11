Экономика

Байден объявил о новых санкциях против России

Нельзя завозить водку, икру и бриллианты

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Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом и странами G7 приостановят нормальные торговые отношения с Россией, лишив ее статуса предпочтительного торгового партнера (MFN).

Он также сообщил, что Россия не сможет пользоваться кредитами МВФ и Всемирного банка, и объявил о запрете на ввоз российского алкоголя, алмазов и морепродуктов, пишет УРА-Информ.

Байден подчеркнул, что каждая страна пойдет на этот шаг в пятницу, а в случае с США этот шаг был согласован с Конгрессом. По данным Wall Street Journal, это будет означать значительное повышение таможенных пошлин на товары из России по сравнению с теми, которые взимаются с товаров из Северной Кореи и Кубы.

Помимо повышения пошлин, Байден должен подписать указ о запрете ввоза продукции «флагманских» секторов российской экономики, в том числе морепродуктов (в том числе икры), алкоголя и бриллиантов. Дальнейшие санкции должны лишить Россию возможности получать кредиты от Международного валютного фонда и распространиться на других олигархов, включая близкого к Путину Юрия Ковальчука.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина планировала напасть на Беларусь.

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