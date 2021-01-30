Общество Экономика

Цены в Украине неумолимо растут: какие продукты подорожают уже весной

Доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%

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На территории Украины уже подорожали такие продукты, как молоко и яйца. На весну 2021 года также планируется подорожание группы зерновых, овощей, а также фруктов. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал советник по стратегическому развитию Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, передает УРА-Информ.

«В целом мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7−8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. В первую очередь может подорожать зерновая группа, не исключено краткосрочное сезонный рост цен на овощи и фрукты, которое традиционно проходит весной», — отметил Лапа.

Он добавил, что сейчас доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Соответственно, цены на нефть также выросли.

«Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства. Соответственно, для урожая 2021-го она будет выше. По мясу не следует исключать повышение цен на 5−10% вследствие подорожания кормов», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что одним из новых условий предоставления транша макрофинансовой помощи украинскому государству от Европейского Союза стал контроль медицинских закупок. В ЕС считают, что все централизованные поставки на территорию государства должны осуществляться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины». 

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