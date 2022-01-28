В Беларуси анонсировали выход российских войск со своей территории

Подобные учения нужны для обеспечения безопасности Союзного государства

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Начальник Генштаба ВС, первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич вчера, 27 января, анонсировал вывод российских войск с территории Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, передает УРА-Информ.

Подобные учения, как отметили в ведомстве, нужны для обеспечения безопасности Союзного государства.

«По окончании проверки военные части и подразделения ВС РФ покинут территорию Республики Беларусь, что и происходило после всех предыдущих учений», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин осведомлен об инициативе партии «Единая Россия», которая касается официальных поставок оружия подразделениям боевиков на оккупированных территориях украинского Донбасса.