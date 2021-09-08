Экономика

В Украине приняли новый закон по криптовалютам: стало известно о выгодах для Украины

Принятый законопроект обеспечивает инициацию работ на криптовалютном рынке. Также теперь на законном основании определено такое понятие, «виртуальный актив».

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Об этой информации сообщил Racurs.UA, передает Ura-inform.

Верховная рада сделала легальной криптовалюту, приняв закон №367, за который проголосовали 276 народных депутатов. Так же определили и привели в норму процессы, которые предусматривают создание, выпуск и взаиморасчёты виртуальных активов.

Голосование. Скриншот: Рада

Законопроект предусматривает юридический статус и выставляет ряд требований к поставщикам услуг, которые связаны с данными активами.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, поделился в Telegram:

«Данный закон поможет вывести теневой оборот виртуальных активов, который ежедневно достигает одного миллиарда гривен. Ни с одной продажи налоги не оплачиваются. Благодаря этому законопроекту, будут созданы надлежащие условия, позволяющие компаниям регистрироваться в Украине, а не за рубежом. И, соответственно будет пополняться бюджет нашей страны».

Украина стала четвёртой страной в мире где сделали легальной криптовалюту после Германии, Люксембурга и Сингапура.

Напомним ранее сообщалось, Этого нельзя допустить! – Бойко сказал, что будет с Украиной через год.

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