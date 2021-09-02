Сколько РФ тратит на содержание ОРДЛО: названы цифры

С 2014 года эти расходы можно оценить в 35 млрд долларов

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Официальная Москва в год тратит на содержание оккупированной боевиками части Донбасса до 5 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью liga.net, передает УРА-Информ.

«Они тратят в год до 5 млрд долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 млрд долларов. Для страны-бензоколонки будто и незначительные деньги, но и не маленькие», — отметил он.

Резников уверяет, что если Кремль будет понимать, что содержать эти территории крайне затратно, то будет искать другие способы решения проблемы.

«Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти из наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда … Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально», -добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса, которые ранее выехали из родных городов с началом боевых действий на восточной Украине, якобы возвращаются назад.