В ОРДЛО заявили о возвращении ранее выехавших жителей

Жители Донбасса, выехавшие из родных городов и сел из-за боевых действий, якобы возвращаются назад

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Жители Донбасса, которые ранее выехали из родных городов с началом боевых действий на восточной Украине, якобы возвращаются назад. Об этом заявил так называемый «зампредседателя народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов, передает УРА-Информ.

Такие выводы он сделал исходя из якобы поднявшегося числа учеников в школах.

«Люди, несмотря ни на что, возвращаются в республику. Я считаю, это хороший показатель, в отличие от Украины, где население значительно уменьшилось», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО делятся информацией с какими проблемами могут столкнуться люди на выезде из «ДНР».