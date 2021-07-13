Новые тарифы на электричество: сколько придется платить с первого августа

Цена вырастет до 3,4 грн/кВт-ч

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Уже с первого августа украинцы будут платить за электричество по новым тарифам. При этом цена вырастет существенно, в два раза.

Источник сообщает, что пока цены на электроэнергию в Украине рекордно дешевеют, в Правительстве решили поднять тарифы для населения в 2 раза. Все из-за того, что Украина вынуждена выполнить требование Запада и увеличить тарифы на электроэнергию для населения, чтобы покрыть долг в 15 миллиардов гривен перед зеленной энергетикой, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«С 1 августа Министерство энергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии для населения. Так, будут введены дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, простыми словами нам с вами поднимут тарифы», — пишет паблик.

Ранее украинцы платили 1,68 грн/кВт-ч, теперь цена вырастет до уровня 3,4 грн/кВт-ч. Категории потребления планируются следующие: до 100 кВт-ч, 100−300 кВт-ч, 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч.

Ранее мы сообщали, что в Украине цена за газ может вырасти до 15 грн за куб.