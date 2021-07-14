Экономика

В «ДНР» миллиардные долги по зарплате на предприятиях: что известно

Большие долги в «Донецкой энергетической компании»

Время чтения: 47 Секунд

В «ДНР» на больших предприятиях продолжаются проблемы с невыплатой зарплат. Так стало известно, что задолженность перед рабочими «Донецкая энергетическая компания» (ДУЭК) исчисляется уже в миллиардах рублей.

Отметим, что в состав предприятия входят не только шахты, но и также пять предприятий угольной сферы. Источник сообщает, что руководство этих предприятий каждый месяц в письменном виде отчитываются в так называемом «минэнергоугля» по поводу уровня ненависти в рабочей сфере, а она продолжает расти и уже переросла в агрессию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Есть еще одна проблема, помимо долгов – на предприятиях начали сокращать должностные оклады. У предприятия есть долги не только по зарплате, и суммы эти исчисляются десятками миллионов. Есть также задолженности по больничным листам, алиментам», — пишет паблик.

Источник отмечает, что на конец апреля совокупный долг компании составлял почти 2 млрд рублей. В тоже время, рабочие, говорят, что по их подсчетам задолженность минимум 8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что несколько городов «ЛНР» остались без воды.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Новые тарифы на электричество: сколько придется платить с первого августа

Цена вырастет до 3,4 грн/кВт-ч

В Украине цена за газ может вырасти до 15 грн за куб

Все может измениться осенью

В Пенсионном фонде рассказали, как жителям Донбасса быстро оформить пенсию

Нужно использовать сервис «Автоматическое назначение пенсии

«Мы только учимся»: Пушилин рассказал о коррупции в ОРДО

Такая ситуация — это «багаж прошлого»

«Вчера на работе искал справедливость, завтра буду искать новую работу»: горняки в ОРДЛО покидают шахты

Некоторые идут «добиваться справедливости» к руководству, после чего теряют работу

Погасить кредит в режиме онлайн через City24

Как погасить кредит без ненужных стрессов В жизни случаются ситуации, когда приходится пользоваться услугами кредиторов. У некоторых это затягивается на годы. Всё зависит от размера...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap