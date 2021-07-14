В «ДНР» миллиардные долги по зарплате на предприятиях: что известно

Большие долги в «Донецкой энергетической компании»

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В «ДНР» на больших предприятиях продолжаются проблемы с невыплатой зарплат. Так стало известно, что задолженность перед рабочими «Донецкая энергетическая компания» (ДУЭК) исчисляется уже в миллиардах рублей.

Отметим, что в состав предприятия входят не только шахты, но и также пять предприятий угольной сферы. Источник сообщает, что руководство этих предприятий каждый месяц в письменном виде отчитываются в так называемом «минэнергоугля» по поводу уровня ненависти в рабочей сфере, а она продолжает расти и уже переросла в агрессию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Есть еще одна проблема, помимо долгов – на предприятиях начали сокращать должностные оклады. У предприятия есть долги не только по зарплате, и суммы эти исчисляются десятками миллионов. Есть также задолженности по больничным листам, алиментам», — пишет паблик.

Источник отмечает, что на конец апреля совокупный долг компании составлял почти 2 млрд рублей. В тоже время, рабочие, говорят, что по их подсчетам задолженность минимум 8 млрд рублей.

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