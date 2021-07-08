Экономика

В Украине цена за газ может вырасти до 15 грн за куб

Все может измениться осенью

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Уже в ближайшее время украинцев ожидает еще один неприятный сюрприз. Речь идет о тарифах, которые уже осенью не порадуют украинцев.

Источник сообщает, что уже осень могут взлететь тарифы на газ. При этом цена по месячному тарифу может пересечь отметку даже 15 грн за куб, в тоже время по годовому тарифу придется платить более десяти гривен, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник отмечает, что цена может взлететь в том случае, если Кабинет министров ничего не будет делать в этом вопросе и не включится в регулировку цен на газ.

«Наш источник в ОП рассказал, что цена газа для населения осенью превысит 15 тыс. гривен-месячный тариф, а годовой тариф вынуждены будут поднять до 10 тыс. гривен, если Правительство не вмешается в ситуацию.  Необходимо разработать механизмы по которым рынок газа формируется по новой модели: цена на спотовых рынках в Европе+доставка, которая разбавляется дешевым украинским газом», — пишет источник.

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